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Memur Sen'den Sultan Uçar'a sert cevap: Açıklamazsan alçaksın

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Gazeteciler günüde 500 bin lira maaş aldığını iddia eden ve bu iddiasını ismini gizlediği bir kişiye dayandırdığını belirten Sözcü yazarı Sultan Uçar'a sert cevap verdi. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptığı açıklamada "Çalışan Gazeteciler Gününde çamur atanların niyetini biliyoruz. Sözcü yazarı Sultan Uçar, asılsız haberinde bilgi aldığını ve ismini sakladığını iddia ettiği kişiyi ve belgeleri kamuoyuna açıklamaz ise o da o kişi kadar alçaktır." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ocak 2025 14:37, Son Güncelleme : 10 Ocak 2025 14:49
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Memur Sen'den Sultan Uçar'a sert cevap: Açıklamazsan alçaksın

Sözcü Gazeteci yazarı Sultan Uçar bugünkü köşesinde Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'nın aylık 500 bin lira maaş aldığını iddia etti. Sultan Uçar iddiasını "adı bende saklı" bir kişiye dayandırdı. Memur Sen Başkanı Ali Yalçın yaptığı açıklamada, Sultan Uçar'ın itibar suikastı yaptığını, 2025 yılı Ocak zammı dahil hiçbir bir Memur Sen yöneticisinin aylık ne 500 Bin, ne 300 Bin ne de 200 bin TL rakamlarına yaklaşan bir ücret almadığını belirtti. Açıklamada ayrıca, Sultan Uçar'ın iddia ettiği gibi Memur-Sen'de yolluk, yevmiye, temsil ve benzeri hiçbir ödemenin de söz konusu olmadığı belirtildi.

Çalışan gazeteciler gününde çamur atanların niyetini bildiklerini belirten Memur Sen başkanı Ali Yalçın açıklamasında Sultan Uçar'ı sert bir şekilde eleştirerek "Sözcü yazarı Sultan Uçar, asılsız haberinde bilgi aldığını ve ismini sakladığını iddia ettiği kişiyi ve belgeleri kamuoyuna açıklamaz ise o da o kişi kadar alçaktır." dedi.

İşte Memur-Sen'in açıklaması:

ÇALIŞAN DEĞİL ÇAMUR ATAN GAZETECİ(!)

Yalan ve kirli haberin "Sözcü"sü Sultan Uçar tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde, Konfederasyonumuz Genel Başkanı Ali Yalçın hakkında asılsız ve mesnetsiz olduğu kadar kamuoyu nezdinde apaçık itibar suikastı amaçlı bir haber Sözcü gazetesinde yayınlanmıştır. Haber içeriği, Genel Başkanımızın maaşı hakkında tamamen iftira, yalan ve kasıtlı bir operasyon olarak kurgulanmıştır.

Ali Yalçın'ın Genel Başkanlık görevlerini yürüttüğü Memur-Sen'in ve Eğitim Bir-Sen'in Tüzüklerinde yönetim kurulu üyelerinin alabilecekleri mali haklar kamuoyuna açık bir biçimde şeffaflıkla yayınlanmış iken Evrensel Gazetecilik Etik İlkelerini çiğneyerek, araştırma sorumluluğunu bir kenara bırakıp Tüzüklere bile bakılmadan karalama, şeref ve haysiyet cellatlığı yapılmıştır.
Sözcü yazarı Sultan Uçar, asılsız haberinde bilgi aldığını ve ismini sakladığını iddia ettiği kişiyi ve belgeleri kamuoyuna açıklamaz ise o da o kişi kadar alçaktır. Unutulmamalı ki müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Genel Başkanımız dahil hiçbir Memur-Sen yöneticisinin tüm mali haklarının, sözde gazeteci tarafından operasyon için kullanıldığı açık olan iddia ettiği rakamlarla uzaktan yakından ilgisi yoktur. 2025 yılı Ocak zammı dahil aylık ne 500 Bin, ne 300 Bin ne de 200 bin TL rakamlarına yaklaşan Genel Başkan dahil bir tek Memur-Sen yöneticisi bile bulunmamaktadır. Ayrıca bilinmesini isteriz ki, Memur-Sen'de yolluk, yevmiye, temsil ve benzeri hiçbir ödeme de söz konusu değildir.
Çalışan Gazeteciler Gününde, gazetecilik yapmak yerine birilerinin tetikçiliğini yapan gazeteci müsveddesi Sultan Uçar ve Sözcü gazetesi karalama amaçlı yazıda yer alan Memur-Sen'e, Genel Başkanı ve yöneticilerine yönelik gerçek dışı ifadeler için derhal özür dilemeli, tekzip yayınlamalıdır. Aksi durumda yargıya hesabını verecek ve bedelini ağır ödeyecektir.
Kamuoyuna duyurulur.

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