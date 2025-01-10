Mardin'de devrilen motosikletteki 2 kişi öldü

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosikletteki Muhammed Akman (18) ve Cihan Çelik'in (27) hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kışla Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet devrildi.

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