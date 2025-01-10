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Ünlü sanatçıların menajeri Ayşe Barım'a soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Serenay Sarıkaya ve bazı sanatçıların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar nedeniyle gerçeğin ortaya çıkarılması için re'sen soruşturma başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2025 15:04, Son Güncelleme : 10 Ocak 2025 15:38
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ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında, sosyal medyada gündeme gelen haberlerdeki iddialar üzerine resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında, sosyal medya platformlarındaki paylaşımları ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul ederek harekete geçti.

Başsavcılıkça, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen soruşturma başlatıldı.

ID İletişimin kurucusu ve birçok ünlü oyuncunun menajeri olan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

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