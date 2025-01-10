Erzurum'da evde meydana gelen patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

İlçenin Cami Kebir Mahallesi Nefi Sokak'taki 2 katlı müstakil bir evde, sobanın bulunduğu oturma odasında patlama meydana geldi.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan İsmail T. (28) ve yeğenleri Hilal (16), Medine (18) ve Semanur K. (21) kardeşler, Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından il merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan durumu ağır olan İsmail T'nin hayati tehlikesini atlattığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu, çevredeki bazı evlerin camları kırıldı.

Patlamanın, sobalı evdeki mutfak tüpünden sızan gazdan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

- Patlamadan saniyelerle kurtuldular

Patlama anı sokağı gören bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, olaydan kısa bir süre önce aile fertlerinin durumu fark edip hızlıca evden uzaklaşmaya çalıştığı ve kapı yakınındayken patlamanın meydana geldiği görülüyor.

Pasinler Kaymakamı Yunus Emre Temel de patlamanın gerçekleştiği evde inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı.

- "Deprem oluyor sandım, çok korktum"

İsmail T'nin karşı komşusu Yılmaz Sonar, AA muhabirine, olay esnasında işe gitmek için evde hazırlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Evde hazırlanıyordum, bir gürültü duydum, deprem oluyor sandım, çok korktum. 'Güm' diye bir ses duydum, deprem sandım, koşmak için kalktım, koşacaktım, sonra baktım sarsıntı yok. Bahçeye çıktığımda cam parçalarının uçuştuğunu gördüm. Dışarı çıkınca doğal gazın patladığını sandım ama karşıya bakınca komşunun evinin yandığını gördüm. Hemen itfaiyeyi aradık, geldiler. Daha sonra ambulans geldi ve yaralıları götürdük."

Yaralıların akrabası Bünyamin Ateş de "Çocuklar kahvaltı yapmak istiyormuş, yeğeni dayısına 'Tüpü değiştirelim ve kahvaltı yapalım.' demiş. Tüpü değiştirirken çakmağı çakınca alev alıyor. Bu sefer can derdine düşüyor, dışarı çıkarlarken patlama oluyor. Dış kapı patlamayla karşıya fırlıyor." şeklinde konuştu.