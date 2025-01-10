Irak'ın kuzeyindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ocak 2025 15:46, Son Güncelleme : 10 Ocak 2025 15:47
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!"
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 10, 2025
Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!#MilliSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/K3GadIfN8a