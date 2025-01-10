Kırıkkale'de kalem şeklinde suikast silahı yakalandı

Evde yapılan aramada 16 tabanca, 1 kalem şeklinde suikast silahı, 41 şarjör, 1284 fişek ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışması kapsamında, Y.A.'nın evine operasyon düzenlendi.

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