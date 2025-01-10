Kırıkkale'de kalem şeklinde suikast silahı yakalandı
Kırıkkale'de arama yapılan evde 16 tabanca, kalem şeklinde suikast silahı, çok sayıda şarjör ve fişek yakalandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Ocak 2025 16:06, Son Güncelleme : 10 Ocak 2025 16:00
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışması kapsamında, Y.A.'nın evine operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada 16 tabanca, 1 kalem şeklinde suikast silahı, 41 şarjör, 1284 fişek ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.