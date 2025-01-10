Ogün Samast hakkında zaman aşımı kararı

Mahkeme ayrıca sanık Ogün Samast'ın yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin de devamına hükmetti.

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