Ogün Samast hakkında zaman aşımı kararı
Ogün Samast'ın silahlı terör örgütü adına suç işlemekten yargılandığı dava düştü.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ocak 2025 16:36, Son Güncelleme : 10 Ocak 2025 16:42
Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast'ın, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' ten 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında karar çıktı.
ZAMAN AŞIMINDAN DAVA DÜŞTÜ
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesine karar verdi.
YURT DIŞI YASAĞI
Mahkeme ayrıca sanık Ogün Samast'ın yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin de devamına hükmetti.