Kurtulmuş: İmralı görüşmeleri anayasa sürecinden ayrı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Meclis'te Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti. Kurtulmuş, basın koridorunda sohbet ettiği gazetecilere çiçek ve hediye takdiminde bulundu. Ziyaret sırasında gündeme ilişkin açıklamalar yapan Kurtulmuş, "Gerçekten TBMM çatısı altında bir aile gibi, hemen hemen her birinizle temas içinde gazeteci arkadaşlarımızın mesleki sorunlarıyla yakından ilgilenmeye de gayret ediyoruz. Dünya ve Türkiye'de gazetecilerin sorunlarının olduğunu yakinen biliyoruz. Özellikle artık büyük bir insanlık dramı olmanın ötesine geçen Gazze'deki insanlık felaketinden nasibini almış en önemli grup da gazetecilerdir. Yaklaşık 200'ün üstünde gazeteci, İsrail ordusunun saldırılarında şehit edilmiştir" dedi.

Süreç doğru yürütülürse anayasa için mesafe alınır

Kurtulmuş , İmralı ve DEM Parti'nin yürüttüğü görüşme sürecine ilişkin değerlendirmesinde de eğer iyi niyetle yaklaşılırsa sonuç alınabileceğini ümit ettiğini dile getirdi. Kurtulmuş, "Siyasetin en önemli görevlerinden birisi görüşebilmektir. Yumruğunu sıkarak el uzatmadan 'Ben siyaset yapıyorum' demek olmaz. Ya da kapıları kapatarak, herkes kendi kapılarının arasında konuşarak siyaset olmaz. Herkes kendi mahallesine seslenerek siyaset olmaz. Bütün Türkiye'yi kuşatacak, bütün farklı fikirlerin tartışılabileceği, nihayetinde karar verecek olan millet adına Türkiye Büyük Millet Meclisi bir müzakere sürecinin olması gerekiyor. Tabii bu görüşmelerin olması, partilerin birbirlerine kapılarının açık olması aslında Türkiye demokrasisinin de çok daha normal koşullar içerisinde ilerlemesini sağlar. Bugün Türkiye'nin ihtiyacı olan en temel meselelerden birisinin de bu siyasi diyalog olduğu kanıt. Açıkçası iki taraflı bir süreç işler eğer bu süreci doğru yürütürsek bir anayasa müzakerelerinde mesafe alınır. İkincisi bu görüşmeler gerçekleştikçe Türkiye demokrasisi çok daha normal, çok daha sağlıklı bir halde gelir" diye konuştu.

Kayyum tartışmaları da ortadan kalkar

Kurtulmuş, DEM heyetinin İmralı ziyaretinin ardından gelinen sürecin önemine değinerek, "Silahla sandık bir arada olamaz" dedi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun için de bir eli silahta, bir eli sandıkta siyasetin bir daha olmayacağı dönem inşa edilecek. Terörle hiçbir şekilde Türkiye'nin vakit kaybetmeyeceğini, insanlığı kaybetmeyeceğini, kaynaklarını kaybetmeyeceği bir sürece gireceğiz. Bunun için samimiyetle başlatılmış olan bir süreç var. Ümit edelim ki bu çok kısa bir süre içerisinde sonuçlanır ve Türk halkı beklediği sonucu elde etmiş olur. Dolayısıyla bu sürecin ilerlemesi, Türkiye'de bu kayyum ve benzeri tartışmaların tamamını da ortadan kaldıracak bir gelişmeyi sağlayacaktır. Burada aslolan sonuç almaktır. Terörün silahlarının tamamıyla susmasını temin etmektir. Sadece Türkiye'de değil aynı zamanda Suriye'nin kuzeyindeki terör faaliyetlerini de Irak'ın kuzeyindeki terör faaliyetlerini de sonlandıracak bir süreci inşa etmek. Bunun için ben herkesin çok sorumlu davranması gerektiğini görüyorum."

Terörsüz Türkiye'yi inşa edeceğiz

Bölgede emperyalizmin uzunca bir süredir böl-parçala-yönet siyaseti yürüttüğünü vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek sorunları çözecek iradeyi ortaya koyması gerektiğinin altını çizdi. Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Henüz işin çok başındayız. Burada beklediğimiz, hedeflediğimiz şey; tam manasıyla birlik ve kardeşliğin temin edilmesidir. Bunun yolu da terörsüz bir Türkiye'nin inşa edilmesidir. Uzun yıllardır büyük bedeller ödemiş bir milletiz. Eruh baskınından bu yana 40 bini aşkın vatandaşımızı şehit vermişiz. Türkiye'nin bu süreçte trilyonlarca dolar ekonomik kaybı söz konusu olmuş, Türkiye her zaman bir bölünme tehdidi içerisinde bulunmuş. Demokles'in kılıcı gibi bu bölünme tehdidi Türkiye'nin üstünde sallanmış. Bunu artık ortadan kaldırmak Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının tamamına yakınının ortak beklentisidir. Bu, Türkiye'nin ortak sorumluluğudur. Terörsüz Türkiye'yi inşa edeceğiz. Yol ayrımını geçtik. Emperyalizmin böl-parçala-yönet politikalarına artık Türkiye muhatap olmamalıdır, olmayacaktır."

Mühim olan sonuç almak

Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleriyle İmralı heyetinin ziyaretlerinin ilişkilendirilmesi yönündeki değerlendirmelere de işaret ederek, "Anayasa görüşmeleriyle İmralı görüşmeleri birbirine paralel süreçler değildir. Hiçbir ilgisi yoktur. Biz anayasa görüşmelerine başladığımız zaman dikkat ederseniz İmralı ile ilgili görüşmelerin, tartışmaların hiçbirisi gündemde değildi. İşte Suriye'deki bu yeni gelişmelerin hiçbirisi gündemde değildi. Dolayısıyla Türkiye'nin bir sivil anayasa yapma ihtiyacı ve bununla ilgili görüşmeler, tartışmalar ayrı bir konudur, tamamıyla başka bir alandır, bu konu ise bambaşka bir alandır" ifadelerini kullandı. Sürecin Meclis odaklı ilerleyip ilerlemeyeceği sorusu üzerine Kurtulmuş, burada mühim olanın sonuç almak olduğunu belirtti.

Kaynak: Nagihan KALSIN