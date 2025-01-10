Savcı, zabıta cinayetinde 2 sanık için müebbet hapis istedi

Olay, 29 Mayıs'ta saat 18.30 sıralarında, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta meydana geldi. Belediyede zabıta memuru olarak çalışan Selçuk Kurt, kahveden çıkıp yolda yürürken yanına yaklaşan otomobilin sürücüsü İsmail Şanlı ile konuşmaya başladı. Konuşma tartışmaya dönüşürken, duran otomobilin ön tarafında yolcu koltuğunda oturan Recep Soylu inip Kurt'a tabancayla 2 el ateş etti. Soylu, aynı otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kurt, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.