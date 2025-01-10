Üç partinin birleştiği partinin Genel Başkanı belli oldu

Yeni Yol Grubunun Genel Başkanı Celal Mümtaz Akıncı Oldu

DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi tarafından kurulan "Yeni Yol" grubunun Genel Başkanlığına, eski Anayasa Mahkemesi üyesi ve Afyonkarahisar Baro Başkanı Celal Mümtaz Akıncı seçildi.

Bu birleşme, üç partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grup kurma hakkını kaybetmemek ve ortak bir siyasi çatı altında hareket etmek amacıyla gerçekleştirildi. Yeni Yol Grubu, İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesini sunarak resmiyet kazandı.

Kimdir Celal Mümtaz Akıncı?

Doğum Yılı ve Yeri: 1957, Afyonkarahisar

Eğitimi: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Mesleki Geçmiş:

1984 yılında avukatlığa başladı.

2001'de Afyonkarahisar Baro Başkanlığına seçildi.

2010'da Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı.

2021'de Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı oldu.

2022'de emekli oldu.

Celal Mümtaz Akıncı, hukuk alanındaki tecrübeleri ve geçmişteki görevleriyle tanınıyor. Yeni Yol Grubu'nun Genel Başkanı olarak, üç partinin yeni yol haritasını belirleyecek ve siyasette aktif bir rol üstlenecek.