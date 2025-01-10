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Bolat: İhracat performansımız sanayi üretimini ve istihdamı destekliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat performansının sanayi üretimini ve istihdamı destekleyen ivme yarattığını belirterek,"İnovasyona dayalı dönüşümlerle üretim kapasitemizi daha da güçlendirmek ve ekonomik büyümeye katkı sağlamak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2025 20:21, Son Güncelleme : 10 Ocak 2025 20:25
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Bolat: İhracat performansımız sanayi üretimini ve istihdamı destekliyor

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kasım 2024 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi ile iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Bolat, ihracattaki artışın üretime ve istihdama olumlu yansıdığına işaret etti.

Üretim, yatırım, istihdam, ihracat ve sürdürülebilir cari işlemler dengesi kapsamında Hükümetin kararlılıkla uyguladığı Ekonomi Programı'nın olumlu sonuçlar verdiğinin altını çizen Bolat, şunları kaydetti:

"TÜİK tarafından açıklanan İşgücü İstatistikleri'ne göre, istihdam edilenlerin sayısı 2024 Kasım ayında 32 milyon 748 bin kişiyle rekor seviyelere yakın seyrederken, işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla yüzde 8,6'ya gerilemiştir. Sanayi üretim endeksi son 20 ayın en yüksek aylık artışı olan yüzde 2,9 artmıştır. Yıllık bazda ise yüzde 1,5 artış kaydedilmiştir. 2024 yılı ihracatımız, önceki yıla göre yüzde 2,5 artışla 262 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, Cumhuriyet tarihimizin yeni rekorudur. 2024 yılında 31 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 54 ilimizde de ihracatımız artmıştır."

"Haksız uygulamalara müdahale edilerek, yurt içi üretim ve istihdam destekleniyor"

Bolat, ihracata yönelik etkin destekler ve güçlü ticaret diplomasisi faaliyetleriyle, ihracat performansının sanayi üretimini ve istihdamı destekleyen bir ivme yarattığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İthalat tarafında ise haksız uygulamalara müdahale edilerek, yurt içi üretim ve istihdam desteklenmektedir. Bu çerçevede, inovasyona dayalı dönüşümlerle üretim kapasitemizi daha da güçlendirmek ve ekonomik büyümeye katkı sağlamak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak, elde edilen bu performansı daha da ileri taşımak ve ekonomimizin büyüme yolundaki başarılarını artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz."

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