Cevdet Yılmaz, İzmir iş dünyası ile buluştu

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İş dünyamızla istişare geleneğimizi sürdürüyoruz. Bugün, İzmir milletvekillerimizle birlikte İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası'nın başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Toplantıda, İzmir iş dünyasının bölgesel ve ulusal ölçekteki beklenti ve taleplerini ele aldık. Aynı zamanda, İzmir'de ve Ege Bölgesi'nde devam eden projelerin mevcut durumuna ilişkin bilgi aldık, ekonomi programımıza ilişkin öngörülerimizi, hedeflerimizi ve politikalarımızı paylaştık. Ülkemizin kalkınma yolculuğunda iş dünyamızın aktif katkısını çok önemsiyoruz. Milletvekillerimize, oda başkanlarımıza ve yönetimlerine ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.