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Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2025 20:47, Son Güncelleme : 10 Ocak 2025 20:48
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Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce 7 Ocak'ta Körfez ilçesinde D-100 kara yolunda durdurulan araçta yapılan aramada, koltukların altına gizlenmiş 17 tabanca ile 17 şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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