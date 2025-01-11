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Sahte diploma ve ehliyet soruşturmasında 15 tutuklama

Bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin elektronik imzalarını taklit ederek, kurumlara ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sahte üniversite mezuniyet belgesi ve sürücü belgesi düzenleyenlere yönelik soruşturmada 15 kişi tutuklandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2025 10:30, Son Güncelleme : 11 Ocak 2025 09:32
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Sahte diploma ve ehliyet soruşturmasında 15 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen 67 şüpheliden 9'u savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken 58 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlılardan 15'i "resmi belgede sahtecilik", "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "bilişim sistemine girme" suçlarından tutuklandı, 43 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın geçmişi

Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri adına sahte olarak üretilmiş elektronik imza çıkarmak suretiyle üniversite mezuniyet belgesi düzenleyerek, sürücü belgesi yazılı ve direksiyon sınav sonuçlarının değiştirilerek başarılı duruma getirildiği tespiti üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçları Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların bazı bayi ofisleri üzerinden sahte sürücü belgesi ve kimlik kartları kullanılmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yöneticiler adına elektronik imza üretiminde bulunulduğu ve kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağlandığı belirlenmişti.

Gazi Üniversitesi'nde 6 kişi adına hukuk fakültesi ve mühendislik fakültesi mezuniyetleri oluşturularak, YÖKSİS sistemlerine eklendiği, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ise 90 kişinin sürücü belgesi elektronik sınav sonuçlarının başarısız iken değiştirilerek başarılı duruma getirildiği, 21 kişinin ise sürücü belgesi direksiyon sınav sonuçlarının başarısız iken başarılı duruma getirildiği tespit edilmişti.

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen ekipler, 7 Ocak'ta 23 ilde eş zamanlı operasyonla 67 kişiyi gözaltına almıştı.

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