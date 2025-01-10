Sazlık alan alev alev yandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Çevlik Mahallesi'nde sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenmedi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.