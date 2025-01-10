Sazlık alan alev alev yandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2025 22:20, Son Güncelleme : 10 Ocak 2025 22:02
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Çevlik Mahallesi'nde sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenmedi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.