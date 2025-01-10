Karabük'te film gibi soygun: 20 kilo altınla kaçtılar
Karabük'te yüzü kar maskeli 3 şüpheli, bir kuyumcudan 20 kilograma yakın altın çalarak kayıplara karıştı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Ocak 2025 22:45, Son Güncelleme : 10 Ocak 2025 22:48
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yüzü kar maskeli 3 kişi, ellerindeki tabancayla iş merkezinde bulunan kuyumcuya girerek 20 kilograma yakın altını çalarak kaçtı. Soygun ve soyguncuların sokakta koşarak kaçmaları, kameraya yansıdı.
Alınan bilgiye göre Safranbolu ilçesi Atatürk Mahallesi, Sadri Artunç Caddesi üzerindeki Ata İş Merkezi'ne gelen yüzü kar maskeli 3 kişi, tabanca ile kuyumcu dükkanına girdi. Kuyumcu çalışanlarına tabanca çeken soyguncular, cep telefonlarını toplayıp, çalışanların 'kırmızı alarm' tuşuna da basmalarını engelledi.