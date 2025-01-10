Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazeteciler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı, gazetecilere çalışmalarında başarı diledi.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Zor şartlara aldırmadan fedakarca görev yapan tüm basın emekçisi kardeşlerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevi başında vefat eden medya mensuplarımızı rahmetle yad ediyorum.

Bu vesileyle her bir gazetecimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum".