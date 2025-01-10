Fethiye'de 3 firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda, 16 ayrı suçtan 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü E.S, farklı suçlardan 12 yıl hapis cezası olan M.T. ile "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. yakalandı.

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