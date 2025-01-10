Drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada yer alan "Yeni Sanayi bölgesinde drift atarak çevreye rahatsızlık verdi" paylaşımı üzerine çalışma başlattı.

Kent merkezinde drift yapan aracı ve sürücüsünü tespit eden polis ekipleri, sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 46 bin 392 lira ceza keserken, ehliyetine 2 ay el koydu, araç da trafikten menedildi.

Ayrıca, sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

