11 Ocak 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
11 Ocak 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Memur-Sen, Yargı Kararları ve Hukuki Tartışmalar Sempozyumu düzenledi
Memur-Sen, Yargı Kararları ve Hukuki Tartışmalar Sempozyumu düzenledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mülki idare amirlerimizin gününü kutluyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mülki idare amirlerimizin gününü kutluyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazeteciler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazeteciler Günü mesajı
Kacır: AR-GE ve inovasyon odaklı yeni yatırımları destekleyeceğiz
Kacır: AR-GE ve inovasyon odaklı yeni yatırımları destekleyeceğiz
Sahte belge soruşturması: 15 şüpheli tutuklandı
Sahte belge soruşturması: 15 şüpheli tutuklandı
Bolat: İhracat performansımız sanayi üretimini ve istihdamı destekliyor
Bolat: İhracat performansımız sanayi üretimini ve istihdamı destekliyor
Dar gelirlilere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı
Dar gelirlilere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı
Üç partinin birleştiği partinin Genel Başkanı belli oldu
Üç partinin birleştiği partinin Genel Başkanı belli oldu
En düşük emekli maaşı düzenlenmesi teklifi Meclis'te
En düşük emekli maaşı düzenlenmesi teklifi Meclis'te
Erdoğan: Bölücü terör örgütüne ağır bedeller ödettik
Erdoğan: Bölücü terör örgütüne ağır bedeller ödettik
Kurtulmuş: İmralı görüşmeleri anayasa sürecinden ayrı
Kurtulmuş: İmralı görüşmeleri anayasa sürecinden ayrı
Bakan Bayraktar'dan 'doğal gaza zam' açıklaması
Bakan Bayraktar'dan 'doğal gaza zam' açıklaması
Memur Sen'den Sultan Uçar'a sert cevap: Açıklamazsan alçaksın
Memur Sen'den Sultan Uçar'a sert cevap: Açıklamazsan alçaksın
İTO Başkanı açıkladı: İstanbul'un enflasyon hesaplaması değişiyor
İTO Başkanı açıkladı: İstanbul'un enflasyon hesaplaması değişiyor
AYM: Doğum öncesi bebekteki eksikliğin aileye bildirilmemesi hak ihlali
AYM: Doğum öncesi bebekteki eksikliğin aileye bildirilmemesi hak ihlali
2025'te elektrik dağıtımda 'cesur ve ezber bozacak' karar alınacak
2025'te elektrik dağıtımda 'cesur ve ezber bozacak' karar alınacak
Bakan Memişoğlu: Biz Sağlık Bakanlığıyız, hastalık bakanlığı değiliz
Bakan Memişoğlu: Biz Sağlık Bakanlığıyız, hastalık bakanlığı değiliz
Malmüdürlüklerinin kapatılma işlemi durduruldu
Malmüdürlüklerinin kapatılma işlemi durduruldu
Bakan Fidan: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor
Bakan Fidan: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor
2025 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına başvurular başladı
2025 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına başvurular başladı
2024'te en çok e-Ticaret, taklit ürün ve kuver ücretleri şikayet edildi
2024'te en çok e-Ticaret, taklit ürün ve kuver ücretleri şikayet edildi
Erdoğan talimat verdi: Yeni evlenene ucuz konut geliyor
Erdoğan talimat verdi: Yeni evlenene ucuz konut geliyor
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Soğuk ve yağışlı hava geliyor
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Kamyon şoförleri ve inşaatçılar, yazılımcıları solladı
Kamyon şoförleri ve inşaatçılar, yazılımcıları solladı
DEM'li Akdeniz Belediye Başkanı ile 5 meclis üyesi gözaltına alındı
DEM'li Akdeniz Belediye Başkanı ile 5 meclis üyesi gözaltına alındı
AYM'den 'Örgüt Adına Suç İşleme' maddesine ikinci kez iptal
AYM'den 'Örgüt Adına Suç İşleme' maddesine ikinci kez iptal
AK Parti'den yılın ilk yasa teklifi: Emekli maaşlarının iyileştirilmesi
AK Parti'den yılın ilk yasa teklifi: Emekli maaşlarının iyileştirilmesi
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?
Teröristbaşı Öcalan'dan 3 ayrı yere çağrı!
Teröristbaşı Öcalan'dan 3 ayrı yere çağrı!
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Memur-Sen, Yargı Kararları ve Hukuki Tartışmalar Sempozyumu düzenledi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Mevcut toplu sözleşme kanununa ilişkin tüm mevzuatın kapsamlı şekilde gözden geçirilmesine ihtiyaç var." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2025 23:30, Son Güncelleme : 10 Ocak 2025 22:55
Yazdır
Memur-Sen, Yargı Kararları ve Hukuki Tartışmalar Sempozyumu düzenledi

Yalçın, Memur-Sen Konfederasyonunun, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlediği "4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Yargı Kararları ve Hukuki Tartışmalar" sempozyumunda, sadece sorunları gündeme getirmekle yetinmediklerini, dile getirdikleri her soruna çözüm üretip bunları ilgilerle paylaştıklarını söyledi.

Kamu görevlileri açısından sorun gördükleri, çözüm üretmeye gayret ettikleri yüzlerce mesele bulunduğunu aktaran Yalçın, "Bunların bir kısmı maddi tedbirlerle çözülebilecek başlıklar iken bir kısmı yapısal sorunlar. Bu bağlamda, 'kamu personel sistemi', 'vergi sistemi', 'sendika ve toplu sözleşme' sistemi gibi yapısal değişiklik gerektiren başlıklar olduğu gibi az önce de ifade ettiğim gibi tek dokunuşlarla çözülebilecek birçok sorun var." diye konuştu.

Kamu personel sistemine ilişkin itirazları olduklarını dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:

"Kamu personel sisteminin tamir edilmesine ilişkin çok önemli tespitlerimiz var. Bu konuda yaptığımız sempozyumla, mutfak çalışmalarıyla işi belli bir aşamaya getirdik. Şu an raporlamaya ve disiplin edilmiş şekilde bir sürecimizi yürütüyoruz. İnşallah tamamlayacağız ve kamuoyuyla paylaşacağız. Vergi sistemine ilişkin itirazlarımızı ifade ettik ve vergi sisteminde belirli adalet gerekir, vergide eşitlik adalet değildir. Az kazanandan az, çok kazandan çok alınması gereken bir sistem Türkiye'de uygulanması gerekir."

Toplu sözleşme kanunuyla süreci taşımanın zor olduğunu savunan Yalçın, 4688 sayılı Kamu Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ileri sürdü.

Yalçın, "Kanun mevcut haliyle sorunları çözmekte yetersiz kalıyor. Sendikacının önünü tıkıyor. Hakça pazarlığa da imkan vermiyor. Mevcut toplu sözleşme kanununa ilişkin tüm mevzuatın kapsamlı şekilde gözden geçirilmesine ihtiyaç var. Bu hakikati bundan önce ifade ettiğimiz gibi bugün de bir kez daha bu vesileyle ifade ediyor ve tarihe kaydediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Dr. Adnan Ertem de "Biz burada her ne kadar düzenlemeler yapmış olsak da, toplu sözleşmeler veya diğer siyasi girişimlerle mücadele edildiğinde inanıyorum ki bu yansımaların daha çok hukuk nezdinde, yargı nezdindeki sonuçlarının da çözüme ulaşma noktasında faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle de bugün burada hukuki tartışmalar ve yargı kararları perspektifinde konunun yeniden ele alınmasının ayrı bir önemi olduğunu düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu ise toplu sözleşme sürecinde yaşanan sıkıntılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmaların ardından Memur-Sen tarafından kamu görevlileri sendikacılığına yönelik akademik çalışmaları desteklemek amacıyla 4'üncüsünü düzenlenen "Memur-Sen 2024 Yılı Tez Ödülleri" sahiplerine verildi.

Sempozyum 5 farklı oturumla 12 Ocak'a kadar devam edecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber