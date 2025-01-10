Memur-Sen, Yargı Kararları ve Hukuki Tartışmalar Sempozyumu düzenledi

Yalçın, Memur-Sen Konfederasyonunun, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlediği "4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Yargı Kararları ve Hukuki Tartışmalar" sempozyumunda, sadece sorunları gündeme getirmekle yetinmediklerini, dile getirdikleri her soruna çözüm üretip bunları ilgilerle paylaştıklarını söyledi.

Kamu görevlileri açısından sorun gördükleri, çözüm üretmeye gayret ettikleri yüzlerce mesele bulunduğunu aktaran Yalçın, "Bunların bir kısmı maddi tedbirlerle çözülebilecek başlıklar iken bir kısmı yapısal sorunlar. Bu bağlamda, 'kamu personel sistemi', 'vergi sistemi', 'sendika ve toplu sözleşme' sistemi gibi yapısal değişiklik gerektiren başlıklar olduğu gibi az önce de ifade ettiğim gibi tek dokunuşlarla çözülebilecek birçok sorun var." diye konuştu.

Kamu personel sistemine ilişkin itirazları olduklarını dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:

"Kamu personel sisteminin tamir edilmesine ilişkin çok önemli tespitlerimiz var. Bu konuda yaptığımız sempozyumla, mutfak çalışmalarıyla işi belli bir aşamaya getirdik. Şu an raporlamaya ve disiplin edilmiş şekilde bir sürecimizi yürütüyoruz. İnşallah tamamlayacağız ve kamuoyuyla paylaşacağız. Vergi sistemine ilişkin itirazlarımızı ifade ettik ve vergi sisteminde belirli adalet gerekir, vergide eşitlik adalet değildir. Az kazanandan az, çok kazandan çok alınması gereken bir sistem Türkiye'de uygulanması gerekir."

Toplu sözleşme kanunuyla süreci taşımanın zor olduğunu savunan Yalçın, 4688 sayılı Kamu Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ileri sürdü.

Yalçın, "Kanun mevcut haliyle sorunları çözmekte yetersiz kalıyor. Sendikacının önünü tıkıyor. Hakça pazarlığa da imkan vermiyor. Mevcut toplu sözleşme kanununa ilişkin tüm mevzuatın kapsamlı şekilde gözden geçirilmesine ihtiyaç var. Bu hakikati bundan önce ifade ettiğimiz gibi bugün de bir kez daha bu vesileyle ifade ediyor ve tarihe kaydediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Dr. Adnan Ertem de "Biz burada her ne kadar düzenlemeler yapmış olsak da, toplu sözleşmeler veya diğer siyasi girişimlerle mücadele edildiğinde inanıyorum ki bu yansımaların daha çok hukuk nezdinde, yargı nezdindeki sonuçlarının da çözüme ulaşma noktasında faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle de bugün burada hukuki tartışmalar ve yargı kararları perspektifinde konunun yeniden ele alınmasının ayrı bir önemi olduğunu düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu ise toplu sözleşme sürecinde yaşanan sıkıntılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmaların ardından Memur-Sen tarafından kamu görevlileri sendikacılığına yönelik akademik çalışmaları desteklemek amacıyla 4'üncüsünü düzenlenen "Memur-Sen 2024 Yılı Tez Ödülleri" sahiplerine verildi.

Sempozyum 5 farklı oturumla 12 Ocak'a kadar devam edecek.

