Müşterileri dolandıran taksicilerin de aralarında bulunduğu 21 zanlı tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, yabancı uyruklu bazı turistlerin Beyoğlu, Şişli, Bakırköy ve Fatih ilçelerinde bindikleri taksilerde sürücüler tarafından dolandırılmalarına ilişkin yapılan çalışmada gözaltına alınan 24 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

İfadesi alınan 3 şüpheli savcılıktan serbest kalırken, suç örgütünün elebaşı S.Ü'nün de aralarında bulunduğu 21 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerin tamamının tutuklanmasına karar verdi.

- Operasyon

Polislerce yapılan çalışmada, taksi şoförleri ve onlarla hareket eden şüphelilerin, organize şekilde yabancı uyruklu turistleri takip edip kendi araçlarına yönlendirdikleri, taksicilerin de müşteriden aldıkları paraların bir kısmını geçerli olup olmadığını kontrol etme bahanesiyle "tırnakçılık" diye tabir edilen yöntemle çaldıkları belirlenmişti.

Ekiplerce, S.Ü'nün elebaşı olduğu suç örgütünün bu şekilde 33 eylemde bulunduğu açığa çıkarılmıştı.

Silivri, Bahçelievler, Eyüpsultan, Esenler, Esenyurt, Ümraniye, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Şişli, Bağcılar, Ataşehir ve Pendik'te 7 Ocak'ta 36 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, S.Ü'nün de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.