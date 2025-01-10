Yakıt tankerinin patlayan lastiği alev aldı
Adana Kozan ilçesinde yakıt tankerinin lastiğinin önce patlayıp sonra yanması paniğe neden oldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2025 23:10, Son Güncelleme : 10 Ocak 2025 23:02
Edinilen bilgiye göre olay, Kozan çevre yolunda saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, mazot yüklü tankerin lastiği büyük bir gürültüyle patladı.
Patlamanın ardından lastik bölgesinden alev çıktığını gören diğer sürücüler araçlarındaki yangın tüpü ile ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
Alevlerin yeniden yükselmesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın lastik kısmına müdahale ederek yangını söndürdü. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle facia önlendi.