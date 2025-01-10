Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mülki idare amirlerimizin gününü kutluyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mülki idare amirlerinin 10 Ocak İdareciler Günü'nü tebrik etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2025 23:25, Son Güncelleme : 10 Ocak 2025 23:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin her bir şehrinde ve ilçesinde fedakarca görev yapan mülki idare amirlerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü tebrik ediyorum. Valilerimize, vali yardımcılarımıza, kaymakamlarımıza hizmetleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki vazifelerinde muvaffakiyetler diliyorum" ifadesini kullandı.