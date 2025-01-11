11 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıkları.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(Kütahya/13.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

(Bolu/13.30/15.00)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valilik, Belediye Başkanlığı ve Şehir Hastanesi inşaatını ziyaret edecek, Sağlık Yöneticileri Toplantısı ile AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(Şırnak/10.30-16.30)

4 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Yerel Yönetimler Buluşması"na katılacak, Kocaeli Ticaret ve Sanayi Odası ile Kocaeli Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğini ziyaret edecek.

(Kocaeli/10.30/15.15/16.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Giresun 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(Giresun/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 19. haftası; Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor, Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor ve Beşiktaş-Sipay Bodrum FK maçlarıyla başlayacak.

(Kayseri/13.30/Mersin/16.00/İstanbul/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 19. haftasına; Alagöz Holding Iğdır FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük ve Esenler Erokspor-Sakaryaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Iğdır/13.30/İstanbul/16.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası; Aliağa Petkimspor-Yalovaspor Basketbol, Türk Telekom-Karşıyaka ve Manisa Basket-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla başlayacak.

(İzmir/13.00/Ankara/15.30/Manisa/18.00)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası; Emlak Konut-OGM Ormanspor, Fenerbahçe Opet-İlkem Yapı Tarsusspor ve ÇBK Mersin-Danilos Pizza maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/15.00/15.00/Mersin/16.00)

5- SMS Grup Efeler Ligi'nde 16. hafta karşılaşmaları yapılacak. TÜRŞAD-ON Hotels Alanya Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, İstanbul Gençlikspor-Spor Toto, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Altekma, Arkas Spor-RAMS Global Cizre Belediyespor ve Halkbank-Ziraat Bankkart maçları oynanacak.

(Bitlis/12.00/Ordu/13.00/İstanbul/14.00/Bursa/İzmir/16.00/Ankara/19.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftası; Üsküdar Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Anadolu Üniversitesi-Adasokağı maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/16.00/Eskişehir/17.00)