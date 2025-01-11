11 Ocak 2025 tarihli atama kararı yayımlandı.

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2025/2

Dışişleri Bakanlığı;

- Bakan Yardımcılığına, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Zeki Levent GÜMRÜKÇÜ,

- İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ahmet Rıza DEMİRER,

- Uluslararası Arabuluculuk Genel Müdürlüğüne Tahsin Timur SÖYLEMEZ,

- Enerji, Çevre ve Sınıraşan Sular Genel Müdürlüğüne, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Gülsün ERKUL,

- İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne Refik Ali ONANER,

- İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ali Rıza GÜNEY,

- Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğüne, İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Fatma Ceren YAZGAN,

- Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığına Polat SAFİ,

- İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Kenan YILMAZ,

- Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne Aylin SEKİZKÖK,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Azerbaycan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Birol AKGÜN,

- Mozambik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Ferhat ALKAN,

atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Ürdün Haşimi Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Cumhurbaşkanı Başdanışmam Yakup CAYMAZOĞLU,

- Almanya Federal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü Gökhan TURAN,

- Küba Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Aytaç YILMAZ,

- Birleşik Arap Emirlikleri Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Lütfullah GÖKTAŞ, atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa ALPASLAN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Strateji Geliştirme Başkanlığına Mehmet YERLİKAYA atanmıştır.

10 Ocak 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI