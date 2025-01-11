Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 9399

Ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

10 Ocak 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştınlmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin otuz dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"10/10/2024 tarihli ve 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen pozisyonların beden eğitimi alanı için aynlan kısmının en fazla %10'u;

a) Olimpiyat Oyunlan veya Paralimpik Oyunlarda ferdi veya takım müsabakalannda ilk üç dereceye giren,

b) Milli sporcu belgesine konu olan müsabakanın oynandığı tarihte olimpiyat oyunları programında yer alan spor dallarının Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında büyükler ve alt yaş kategorilerinde ilk üç dereceye giren,

c) Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen yaz-kış gençlik olimpiyat oyunlarında ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye giren,

ç) Universiad Oyunları, Akdeniz Oyunlarında olimpik branşlarda ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye giren,

d) (b) bendinde belirtilen yarışmalar ile bu yarışmalara ilişkin eleme müsabakaları ile eleme grup müsabakalarında takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olan,

e) Deaflimpik Oyunlarında ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye giren,

f) Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler ve alt yaş kategorilerinde Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ilk üç dereceye giren,

milli sporcuların sözleşmeli öğretmen olarak atanmalarında kullanılabilir. Bu kapsamda olanlar; Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınma, sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilme, öğretmen kadrosuna atanma, özlük ile diğer hak, ödev ve sorumluluklar bakımından 7528 sayılı Kanuna tabi olurlar."

MADDE 2- Aynı Esasların ek 2 nci maddesine otuz beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Milli Eğitim Akademisi Başkanlığında bu Esaslar kapsamında yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın eğitim personeli olarak;

a) 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi öğretim üyesi kadrolarında görev yapanlardan istihdam edilecekler, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre,

b) (a) bendi dışında istihdam edilecekler, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre,

çalıştınlabilir."

MADDE 3- Aynı Esasların eki "4 SAYILI CETVEL"in "A- SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL" bölümünde "ÖĞRETMEN" satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ÖĞRETMEN

Öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim programlanndan mezun olmak, Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki kurumlarda istihdam edilecekler bakımından KPSS'den ilgili alanda belirlenen puanı almış olmak, Milli Eğitim Bakanlığında istihdam edilecekler bakımından ise 7528 sayılı Kanuna göre Milli Eğitim Akademisine kabul edilmek ve öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitiminde başarılı olmak.

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MADDE 4- Aynı Esasların eki "4 SAYILI CETVEL"in "A- SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL" bölümüne alfabetik olarak teselsül ettirilmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

EĞİTİM PERSONELİ

Milli Eğitim Bakanlığınca (Milli Eğitim Akademisi) belirlenecek alanlarda doktora veya daha üst akademik unvana sahip olmak ya da uzman öğretmen/başöğretmen unvanına sahip olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında on yıl ve üzeri hizmeti olup bu sürenin en az üç yılını şube müdürü ve üstü kadrolarda geçirmiş olmak şartlarını taşımak.

MADDE 5- Aynı Esaslara geçici 25 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 26- Milli Eğitim Bakanlığında 1/9/2025 tarihine kadar yapılacak olan sözleşmeli öğretmen istihdamında, bu maddeyi ihdas eden Esaslarla yapılan değişikliklerden önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilir."

MADDE 6- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 - Bu Esasları Cumhurbaşkanı y