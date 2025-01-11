6 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Dışişleri Bakan yardımcılığına ve 6 ülkenin büyükelçiliğine atamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Dışişleri Bakanlığı Yardımcılığı'na Zeki Levent Gümrükçü, Azerbaycan Büyükelçiliği'ne Birol Akgün, Mozambik Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Ferhat Alkan, Ürdün Haşimi Krallığı Büyükelçiliği'ne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yakup Caymazoğlu, Almanya Büyükelçiliği'ne İkili İlişkiler Genel Müdürü Gökhan Turan, Küba Büyükelçiliği'ne Aytaç Yılmaz ve Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği'ne Lütfullah Göktaş atandı.