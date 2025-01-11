6 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Azerbaycan, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Küba, Mozambik ve Ürdün büyükelçiliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla ayrıca Zeki Levent Gümrükçü Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirildi
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ocak 2025 07:23, Son Güncelleme : 11 Ocak 2025 07:24
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Dışişleri Bakan yardımcılığına ve 6 ülkenin büyükelçiliğine atamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Dışişleri Bakanlığı Yardımcılığı'na Zeki Levent Gümrükçü, Azerbaycan Büyükelçiliği'ne Birol Akgün, Mozambik Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Ferhat Alkan, Ürdün Haşimi Krallığı Büyükelçiliği'ne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yakup Caymazoğlu, Almanya Büyükelçiliği'ne İkili İlişkiler Genel Müdürü Gökhan Turan, Küba Büyükelçiliği'ne Aytaç Yılmaz ve Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği'ne Lütfullah Göktaş atandı.