GAP'ta enerji yatırımı sona doğru

2024 sonu itibarıyla sulamaya açılan alan 663 bin 919 hektara ulaştı. Bugüne kadar 18 baraj ve 14 hidroelektrik santrali tamamlandı./p>

ŞANLIURFA'DA 100 BİN KİŞİYE İSTİHDAM İMKANI

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Şanlıurfa'da 2 bin 297 adet yatırım teşvik belgesi düzenledi. Bu kapsamda Şanlıurfa'ya 146 milyar liralık yatırım sağlanacak ve il genelinde 100 binden fazla kişinin istihdam edilmesinin önü açılacak. Şanlıurfa'da 2 bin 297 adet yatırım teşvik belgesinin bin 21'i tamamlandı. 2024 sonuna kadar bu ile yapılan sabit yatırım tutarı 26 milyar lirayı bulurken, 60 bin kişiye istihdam sağlandı.

TARIMSAL PROJELERE AĞIRLIK VERİLECEK

Ayrıca depremden etkilenen Elazığ'a da son iki yılda 25 adet projeye 95,6 milyon lira ödenek tahsis edildi. Projelerin hayata geçmesiyle depremden etkilenen yerleşimlerde hasar gören tarımsal sulama kanallarının rehabilitasyonu yapılacak. Bitkisel üretimde çiftçilerin güzlük ve yazlık tohum ihtiyaçları, tarım makineleri, sera yapımları, hayvancılıkta ise süt toplama merkezleri, arıcılığın gelişmesine yönelik makine ekipman ve yine istihdam sağlayacak tesislerin kurulacak.

Kaynak: Uğur Duyan