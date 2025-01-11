41 ilde teröre büyük darbe: 147 gözaltı
41 ilde teröre büyük darbe: 147 gözaltı
Ticaret Bakanlığı denetimlerle gelir kaybının önüne geçiyor
Ticaret Bakanlığı denetimlerle gelir kaybının önüne geçiyor
Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri yayımlandı
Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri yayımlandı
Öğrenciler cuma günü karne alacak: Yarıyıl tatili başlıyor
Öğrenciler cuma günü karne alacak: Yarıyıl tatili başlıyor
İTO'nun enflasyon sepeti güncellendi
İTO'nun enflasyon sepeti güncellendi
GAP'ta enerji yatırımı sona doğru
GAP'ta enerji yatırımı sona doğru
6 ülkeye yeni büyükelçi atandı
6 ülkeye yeni büyükelçi atandı
11 Ocak 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
11 Ocak 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Memur-Sen, Yargı Kararları ve Hukuki Tartışmalar Sempozyumu düzenledi
Memur-Sen, Yargı Kararları ve Hukuki Tartışmalar Sempozyumu düzenledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mülki idare amirlerimizin gününü kutluyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mülki idare amirlerimizin gününü kutluyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazeteciler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazeteciler Günü mesajı
Kacır: AR-GE ve inovasyon odaklı yeni yatırımları destekleyeceğiz
Kacır: AR-GE ve inovasyon odaklı yeni yatırımları destekleyeceğiz
Bolat: İhracat performansımız sanayi üretimini ve istihdamı destekliyor
Bolat: İhracat performansımız sanayi üretimini ve istihdamı destekliyor
Dar gelirlilere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı
Dar gelirlilere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı
Üç partinin birleştiği partinin Genel Başkanı belli oldu
Üç partinin birleştiği partinin Genel Başkanı belli oldu
En düşük emekli maaşı düzenlenmesi teklifi Meclis'te
En düşük emekli maaşı düzenlenmesi teklifi Meclis'te
Erdoğan: Bölücü terör örgütüne ağır bedeller ödettik
Erdoğan: Bölücü terör örgütüne ağır bedeller ödettik
Kurtulmuş: İmralı görüşmeleri anayasa sürecinden ayrı
Kurtulmuş: İmralı görüşmeleri anayasa sürecinden ayrı
Bakan Bayraktar'dan 'doğal gaza zam' açıklaması
Bakan Bayraktar'dan 'doğal gaza zam' açıklaması
Memur Sen'den Sultan Uçar'a sert cevap: Açıklamazsan alçaksın
Memur Sen'den Sultan Uçar'a sert cevap: Açıklamazsan alçaksın
İTO Başkanı açıkladı: İstanbul'un enflasyon hesaplaması değişiyor
İTO Başkanı açıkladı: İstanbul'un enflasyon hesaplaması değişiyor
AYM: Doğum öncesi bebekteki eksikliğin aileye bildirilmemesi hak ihlali
AYM: Doğum öncesi bebekteki eksikliğin aileye bildirilmemesi hak ihlali
2025'te elektrik dağıtımda 'cesur ve ezber bozacak' karar alınacak
2025'te elektrik dağıtımda 'cesur ve ezber bozacak' karar alınacak
Bakan Memişoğlu: Biz Sağlık Bakanlığıyız, hastalık bakanlığı değiliz
Bakan Memişoğlu: Biz Sağlık Bakanlığıyız, hastalık bakanlığı değiliz
Malmüdürlüklerinin kapatılma işlemi durduruldu
Malmüdürlüklerinin kapatılma işlemi durduruldu
Bakan Fidan: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor
Bakan Fidan: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor
2025 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına başvurular başladı
2025 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına başvurular başladı
2024'te en çok e-Ticaret, taklit ürün ve kuver ücretleri şikayet edildi
2024'te en çok e-Ticaret, taklit ürün ve kuver ücretleri şikayet edildi
Erdoğan talimat verdi: Yeni evlenene ucuz konut geliyor
Erdoğan talimat verdi: Yeni evlenene ucuz konut geliyor
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Soğuk ve yağışlı hava geliyor
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

GAP'ta enerji yatırımı sona doğru

Güneydoğu Anadolu Projesi'nde (GAP) enerji yatırımlarının yüzde 91'i tamamlandı. Yüzde 90 düzeyinde gerçekleşme sağlanan Silvan Barajı ve HES Projesi'nin tamamlanması ile bu oran yüzde 94'e yaklaşacak. GAP Eylem Planı'na göre sulama ana kanallarının da yüzde 90'ı bitti. 2024 sonu itibarıyla sulamaya açılan alan 663 bin 919 hektara ulaştı. Bugüne kadar 18 baraj ve 14 hidroelektrik santrali tamamlandı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 11 Ocak 2025 07:28, Son Güncelleme : 11 Ocak 2025 07:31
Yazdır
GAP'ta enerji yatırımı sona doğru

2024 sonu itibarıyla sulamaya açılan alan 663 bin 919 hektara ulaştı. Bugüne kadar 18 baraj ve 14 hidroelektrik santrali tamamlandı./p>

ŞANLIURFA'DA 100 BİN KİŞİYE İSTİHDAM İMKANI

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Şanlıurfa'da 2 bin 297 adet yatırım teşvik belgesi düzenledi. Bu kapsamda Şanlıurfa'ya 146 milyar liralık yatırım sağlanacak ve il genelinde 100 binden fazla kişinin istihdam edilmesinin önü açılacak. Şanlıurfa'da 2 bin 297 adet yatırım teşvik belgesinin bin 21'i tamamlandı. 2024 sonuna kadar bu ile yapılan sabit yatırım tutarı 26 milyar lirayı bulurken, 60 bin kişiye istihdam sağlandı.

TARIMSAL PROJELERE AĞIRLIK VERİLECEK

Ayrıca depremden etkilenen Elazığ'a da son iki yılda 25 adet projeye 95,6 milyon lira ödenek tahsis edildi. Projelerin hayata geçmesiyle depremden etkilenen yerleşimlerde hasar gören tarımsal sulama kanallarının rehabilitasyonu yapılacak. Bitkisel üretimde çiftçilerin güzlük ve yazlık tohum ihtiyaçları, tarım makineleri, sera yapımları, hayvancılıkta ise süt toplama merkezleri, arıcılığın gelişmesine yönelik makine ekipman ve yine istihdam sağlayacak tesislerin kurulacak.

Kaynak: Uğur Duyan

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber