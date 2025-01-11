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Elektrik altyapısına 15 yılda 20 milyar dolar

Elektrik dağıtım altyapısının yaklaşık 15 yıldır özel sektör eliyle yürütüldüğünü söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu süre zarfında elektrik altyapısına 20 milyar dolar yatırım yapıldığını belirtti. Bayraktar, 2025 yılında ise 13 milyar liralık yatırım planlandığını

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 11 Ocak 2025 07:29, Son Güncelleme : 11 Ocak 2025 07:31
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Elektrik altyapısına 15 yılda 20 milyar dolar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 15 yıla yakın bir süredir özel sektör eliyle yürütülen elektrik dağıtım sektöründe, 20 milyar dolar yatırım yapıldığını dile getirdi. Dağıtım şirketlerinin, 4'üncü uygulama dönemi olan 2021-2025 döneminde yaklaşık 70 milyar liralık onaylı bir yatırım planının bulunduğunu vurgulayan Bayraktar, "Bu uygulama döneminin ilk 4 yıldaki toplam yatırımı 55 milyar lira olarak gerçekleşti. İçinde bulunduğumuz yıl içinse 13 milyar liralık yatırım planı öngörüyoruz" açıklamasında bulundu.

ABONE SAYISI 50 MİLYONU AŞTI

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 15. Sektör Toplantısı'nda konuşan Bakan Bayraktar, 2009'dan bu yana abone sayısının 32,2 milyondan 50,3 milyona, dağıtım hattının ise 947 bin kilometreden 1,4 milyon kilometreye yükseldiğini söyledi. Türkiye genelinde yüzde 20'leri bulan teknik ve ticari kayıp oranının da yüzde 9,4'e gerilediğini kaydeden Bayraktar, yaptığı konuşmada, "Özellikle kayıp kaçak oranlarını daha da aşağıya çekecek yatırımları bir plan dahilinde devreye almamız gerekiyor" uyarısında bulundu. Bayraktar, elektriğe erişimin, temel bir insan hakkı olduğuna ve bu hakkın hiçbir koşulda ihmal ve ihlal edilmemesi gerektiğine değinerek "Hedefimiz; artan bu talebi karşılamak, vatandaşlarımıza kaliteli, kesintisiz ve ucuz enerjiyi sunmak" diye konuştu.

EZBER BOZACAK KARARLAR ALACAĞIZ

Bayraktar, dağıtım şirketlerinden müşteri hizmetleri ve iletişim alanına özel olarak eğilmelerini isterken 15 yıla yakın bir süredir özel sektör eliyle yürütülen bu hizmetlerde artık bazı şirketlerin lisans sürelerinin son 10 yılına girdiğini hatırlattı. 2026-2030 yıllarını kapsayacak tarife dönemine farklı bir gözle bakacaklarını söyleyen Bayraktar, "2025 yılı, yeni bir elektrik dağıtım ve perakende piyasa mimarisini tasarladığımız, cesur ve ezber bozacak kararlar alacağımız önemli bir yıl olacak" ifadesini kullandı. Bayraktar ayrıca, 2 bin 500 megavat olan elektrik ithalat ve ihracat kapasitemizi 2035'e kadar 3 katına çıkararak 7 bin 500 megavatlık bir kapasiteyle bölgemizde elektrik ticaretinde de merkez ülke haline gelmeyi hedefliyoruz" dedi.

ELEKTRIK TÜKETIMI YÜZDE 42 ARTACAK

ELDER Başkanı Barış Erdeniz ise, 2024 sonu itibarıyla 350 milyar kilovatsaat olan elektrik tüketiminin, 2035'te yüzde 48 artışla yaklaşık 500 milyar kilovatsaat olmasının öngörüldüğünü söyledi. Erdeniz, kurulu gücün de yüzde 97 artışla 227 bin megavata çıkmasının beklendiğini dile getirdi. Elektrik dağıtım sektörünün devlet hazinesine 13 milyar dolar katkı sağladığına değinen Erdeniz, "Sektör, 2013-2024 yılları arasında 18 milyar dolar yatırımla, ülkemizin ekosistemine 31 milyar dolar katkı sağlamayı gerçekleştirmiştir" dedi.

Akıllı sayaçlar 2026'da devrede

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, dağıtım şirketlerinin, bu yıl içerisinde akıllı sayaçların kullanılabilmesine yönelik tüm entegrasyon çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayacaklarını dile getirdi. Yılmaz, "1 Ocak 2026'dan itibaren Türkiye'de ilk defa tesis edilen bütün elektrik sayaçları akıllı ve milli hale gelecek. Akıllı sayaç sisteminin tüketicilerimiz için herhangi bir maliyeti olmayacak'' şeklinde konuştu.

Kaynak: Burak Karaca

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