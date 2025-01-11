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İTO'nun enflasyon sepeti güncellendi

İTO'nun İstanbul enflasyon verilerini oluşturan sepeti güncellendi. Ana harcama grubu 12'ye, ürün adedi 493'e çıkarıldı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, ocak verisinin yeni içerikle yayınlanacağını bildirdi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 11 Ocak 2025 07:31, Son Güncelleme : 11 Ocak 2025 07:32
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İTO'nun enflasyon sepeti güncellendi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Ocak ayı meclis toplantısında konuşan Avdagiç, İTO'nun hazırlayıp sunduğu İstanbul'un enflasyonu olarak değerlendirilen araştırmanın değişen tüketim alışkanlıkları, yeni hizmet ve ürünlerin temsilinde güncelleme gerekliliği nedeniyle 1 Şubat 2025'ten itibaren yeni bir içerikle yayımlanacağını bildirdi.

HARCAMA GRUBU SAYISI 12'YE ÇIKTI

Avdagiç, bu kapsamda alanında uzman akademisyenlerin oluşturduğu bilim kurulunun çalışmalarını İTO'nun ilgili müdürlüğü ve Nielsen IQ Türkiye'nin yürüttüğünü ifade etti. Hane halkı tüketim araştırmasında aylık 350 hanenin takip edildiğini ve araştırmaya toplamda 2 bin 400 hanenin katıldığını dile getiren Avdagiç, "Araştırma sonucu, mevcut sepetimizdeki 8 olan ana harcama grup sayımızı 12'ye, 242 olan madde sayımızı 493'e ve 15 bin 275 olan fiyat toplama sayımızı ise kadromuzu genişleterek 24 bin 500 adede çıkarmış bulunmaktayız" bilgisini verdi.

GIDADAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKİCİ

Avdagiç, enflasyonun aylık seyrindeki yavaşlamanın aralıkta belirginleştiğini ve yılın son ayında yüzde 1'e indiğini kaydederek, bu oranın aylık bazda son 5 yılın en düşük aralık enflasyonuna işaret ettiğini anlattı. Bu yılın enflasyon ile mücadelenin kazanıldığı bir sene olması dileğinde bulunan Avdagiç, "Ancak iki önemli konu var. Taze meyve-sebze fiyatları aralıkta yüzde 1,65 düşmesine rağmen yıllık fiyat artışının yüzde 70'e dayanması dikkat çekicidir. Aynı şekilde, kira artışının önemli bir etken olduğu hizmet enflasyonunda yıllık artış oranı yüzde 66 ile manşet enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleşti" değerlendirmesini yaptı.

FİYAT İSTİKRARINI TESİS ETMELİYİZ

Avdagiç, Türkiye'nin bir an önce tarımsal üretimi artırmak ve gıdada sürdürülebilir fiyat istikrarını tesis etmek zorunda olduğunun altını çizerek, "Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre, 2024 yılında dünya gıda fiyatları yüzde 2 düşerken, Türkiye'nin gıda enflasyonunun yüzde 70'lerde kalmasının, geçerli bir izahı olamayacağını düşünüyoruz" açıklamasını yaptı. İTO Başkanı Avdagiç, enflasyonla mücadelede önemli gördükleri bir diğer konunun ise kredi piyasasına yönelik "makro ihtiyati kısıtlamaların" gözden geçirilmesi olduğunu vurguladı.

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