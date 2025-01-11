Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Diyarbakır ve Şanlıurfa'da olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ziyaret edeceği Güneydoğu'nun iki büyük şehrinde hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın il kongrelerinde vereceği mesajlar heyecanla bekleniyor.

Salonlar hazırlandı, şehirlerin dört bir yanına afişler asıldı. Erdoğan, ilk olarak Diyarbakır'da AK Parti İl Kongresine katılacak. Kongre Seyrantepe Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güneydoğu'daki ikinci durağı ise Şanlıurfa olacak. Kentteki 11 Nisan Spor Salonu'nda AK Parti İl Kongresine katılacak.

Kentin dört bir yanına Cumhurbaşkanının programı ile ilgili afişler asıldı.