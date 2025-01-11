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Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri yayımlandı

Kamu işçilerine 2025'te yapılacak ilave tediyenin (ek ödemeni) ilk yarısı ocak, ikinci yarısı mart ayında verilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2025 07:43, Son Güncelleme : 11 Ocak 2025 08:41
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Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri yayımlandı

Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bu kapsamdaki kamu işçilerine 2025'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 24 Ocak'ta, ikinci yarısı 24 Mart'ta ödenecek.

Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına ise 2025'te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta verilecek.

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