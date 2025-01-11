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Otomotiv devinde deprem: Satışlar çakıldı

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz Group'un araç satışları, geçen yıl 2023'e göre yüzde 4 düştü. Alman üreticinin bataryalı elektrikli araç satışları geçen yıl yüzde 22 azalarak 204 bin 600'e indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2025 08:30, Son Güncelleme : 11 Ocak 2025 08:28
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Otomotiv devinde deprem: Satışlar çakıldı

Mercedes-Benz Group'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin satışları geçen yıl 2023'e kıyasla, yüzde 4 azalarak 2 milyon 389 bine geriledi.

Şirketin hafif ticari araç satışı (van), söz konusu dönemde yüzde 9 gerileyerek 405 bin 600 oldu.

Alman üreticinin bataryalı elektrikli araç satışları da geçen yıl yüzde 22 azalarak 204 bin 600'e indi.

Sadece Mercedes-Benz'in satışı ise geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3 düşerek, 1 milyon 983 bin 400 olarak kayıtlara geçti.

Alman lüks otomobil üreticisinin en büyük pazarı olan Çin'deki satışları 2023'te yüzde 7 düşüşle 683 bin 600'e, Avrupa satışları yüzde 3 gerileyerek 641 bin 800'e indi.

ABD'de ise satışlar yüzde 9 yükselişle 324 bin 500'e çıktı.

Mercedes'in elektrikli otomobillerin yıllık satışları yüzde 23 düşerek 185 bin 100 araca geriledi.

Bu yıl AB'nin daha sert CO2 emisyon azaltma hedeflerinin yürürlüğe girmesi, otomobil üreticisi üzerinde baskı oluşturdu. Bu durum, elektrikli araç satışları artmaz ise Mercedes için maliyetli anlaşma veya ağır para cezaları anlamına gelebilecek.

Şirketin 2024 yılının dördüncü çeyrek satışları ise Çin'deki toparlanmanın etkisiyle 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 625 bin 800'e yükseldi.

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