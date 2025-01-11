Hareket halindeki otomobile silahlı saldırı

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat Caddesi ile 2051 Sokak'ın kesiştiği yerde plakaları henüz belirlenemeyen iki otomobilden, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 BF 4721 plakalı otomobile ateş açıldı.

Saldırı esnasında, otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 3 otomobile çarptı.

Olayda yaralanan olmazken, saldırganlar geldikleri araçlarla kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede inceleme yapan polis ekipleri yerde çok sayıda kovan buldu, bazı araçlara da kurşun isabet ettiği görüldü.

Saldırıya uğrayan sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.