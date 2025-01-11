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Ticaret Bakanlığı denetimlerle gelir kaybının önüne geçiyor

Ticaret Bakanlığı, sonradan ve ikincil kontrol denetimleri sonucu geçen yıl 6,8 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ocak 2025 09:07, Son Güncelleme : 11 Ocak 2025 08:55
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Ticaret Bakanlığı denetimlerle gelir kaybının önüne geçiyor

Bakanlıkça, geçmişe dönük inceleme ve denetim faaliyetleri kapsamında firmaların önceki işlemlerinin sonradan kontrolü ile eşyanın tesliminden sonra gümrük beyannamelerinin ikincil kontrolünün 2024 yılında da hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, sonradan kontrol denetimine tabi tutulacak firmaların seçimi ile ikincil kontrole tabi tutulacak şüpheli beyannamelerin tespitinde ileri analitik tekniklerin kullanıldığı ve bu sayede yüz binlerce firma ve milyonlarca beyanname arasından riskli olanların ayıklanabildiği belirtildi.

Ayrıca, bu kapsamda 2024 yılında toplam 250 firmanın bakanlık müfettişlerince sonradan kontrol denetiminde yaklaşık 1,5 milyar lira tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiği, gümrük beyannamelerinin ikincil kontrolü sonucunda ise aynı dönemde 6 bin 133 firma tarafından tescil edilen 20 bin 378 adet gümrük beyannamesi için yaklaşık 5,3 milyar lira tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı tesis edildiği bilgisi verildi.

2025 yılında da söz konusu inceleme ve denetim faaliyetleri kapsamında, usulsüz işlem tesisi ile haksız kazanç sağlayan firmaların tespit edilerek devletin gelir kaybının önüne geçilmeye devam edileceği ifade edildi.

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