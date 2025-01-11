Ege Denizi'nde 40 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 18'i çocuk 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2025 09:19, Son Güncelleme : 11 Ocak 2025 09:17
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ege Denizi'nin kuzeyinde ilerleyen lastik botu tespit etti.
Bölgeye sevk edilen "TCSG-84" Sahil Güvenlik gemisi ile "KB-119" botu ekipleri, bottaki 40 Afgan uyrukluyu kıyıya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.