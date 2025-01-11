41 ilde teröre büyük darbe: 147 gözaltı

41 ilde PKK/KCKya yönelik Jandarma tarafından son 10 gündür devam eden "GÜRZ-37" operasyonlarında 147 şüpheli Terör Örgütü Mensubu yakalandı❗️ Şüphelilerden; 30'u tutuklandı. 17'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. 🚩Cumhuriyet. pic.twitter.com/pruGZvigfb

Operasyonlar sırasında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen "GÜRZ-37" operasyonları, 41 ilde eş zamanlı olarak yapıldı. Operasyonlarda PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 147 şüpheli gözaltına alındı.

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