41 ilde teröre büyük darbe: 147 gözaltı
Jandarma tarafından düzenlenen "GÜRZ-37" operasyonları kapsamında 10 günde 41 ilde 147 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 30 kişi tutuklanırken, 17 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyona dair açıklamalarda bulundu.
Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen "GÜRZ-37" operasyonları, 41 ilde eş zamanlı olarak yapıldı. Operasyonlarda PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 147 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilere Yönelik Suçlamalar:
- PKK/KCK terör örgütü içerisinde aktif faaliyet yürütmek,
- Terör örgütüne finans sağlamak,
- Örgütün gençlik yapılanması içinde yer almak,
- Sosyal medya üzerinden terör propagandası yapmak.
Operasyonlarda Ele Geçirilenler:
Operasyonlar sırasında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.
Operasyonun Sonuçları:
- 147 şüpheli gözaltına alındı,
- 30 şüpheli tutuklandı,
- 17 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı,
- Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Mesajı:
Bakan Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek." dedi.
41 ilde PKK/KCKya yönelik Jandarma tarafından son 10 gündür devam eden "GÜRZ-37" operasyonlarında 147 şüpheli Terör Örgütü Mensubu yakalandı❗️Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 11, 2025
Şüphelilerden;
30'u tutuklandı.
17'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
🚩Cumhuriyet. pic.twitter.com/pruGZvigfb