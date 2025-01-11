Ulaştırma Bakanlığı yeni kamulaştırma kararlarını açıkladı

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Yüksek Standartlı Demir Yolu Hattı Projesi güzergahındaki taşınmazların, belirlenen iş programına ve taahhüt edilen sürelere uygun şekilde tamamlanması ve dış kaynaklı kredi temininde aksama yaşanmaması amacıyla kamulaştırılmasına karar verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından alınan, proje kapsamında ihtiyaç duyulan ve güzergaha rastlayan kesimlerdeki taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatın acele kamulaştırılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.