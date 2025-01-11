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Çanakkale'de 9 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 9 yıl önce bir kişiyi tabancayla öldüren zanlı yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2025 09:48, Son Güncelleme : 11 Ocak 2025 09:49
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Çanakkale'de 9 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

Gelibolu'da 25 Kasım 2015'te, aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu iddia edilen M.A'yı (50) tabancayla öldürüp kaçan B.A'nın (46) yakalanması için arama çalışmaları yeniden yoğunlaştırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, zanlının, memleketi Rize'de sahte kimlik kullanarak yaşayabileceği ihtimali üzerine yakalanması için özel ekip kuruldu.

Ekipler, Rize'de yaptıkları çalışma ve teknik takip kapsamında zanlının Çanakkale'nin merkeze bağlı Yağcılar köyünde oturan yakınlarının yanında barındığını tespit etti.

B.A. köy evine düzenlenen operasyonda polise teslim oldu.

Zanlının kaldığı evdeki aramada 2 dürbün, av tüfeği, çok sayıda fişek ile kardeşlerine ait 2 kimlik ele geçirildi.

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