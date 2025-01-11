DEM Parti İmralı heyeti, Demirtaş'ı ziyaret etti
DEM Parti İmralı heyeti, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2025 14:29, Son Güncelleme : 11 Ocak 2025 14:29
Geçtiğimiz hafta terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden ve ardından siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştiren DEM Parti İmralı heyeti, temaslarını sürdürüyor.
Heyet, bugün Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşme gerçekleştirdi.
Heyette; DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk yer aldı.