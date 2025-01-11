Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 30 bin 200 lira ceza

Sürücüye "dur ihtarına uymamak", "ters yöne girmek", "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "yetersiz belge ile araç kullanmak" suçlarından 30 bin 200 lira ceza kesildi.

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