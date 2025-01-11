Silah ticareti operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada kapsamında, silah ve mühimmat ticaretinin deşifre edilmesi için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, ruhsatsız 2 tabanca, av tüfeği ve bu silahlara ait 71 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.