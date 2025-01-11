Silah ticareti operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2025 10:17, Son Güncelleme : 11 Ocak 2025 10:18
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada kapsamında, silah ve mühimmat ticaretinin deşifre edilmesi için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, ruhsatsız 2 tabanca, av tüfeği ve bu silahlara ait 71 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.