Kendilerini polis olarak tanıtarak 2 kişiyi gasbeden 4 şüpheli tutuklandı

Yabancı uyruklu W.A. (32) ile S.İ. (32), 8 Ocak'ta Meriç Mahallesi'ndeki ikametlerine gelen kişilerce ellerinin kelepçelendiği ve 100 bin avro ve 67 bin liralarının gasbedildiğini polise bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla A.U. (31), İ.B. (30), B.Ş. (28), B.Ü. (25), M.Y. (27), O.Ş. (28) ve İ.C'yi (27) yakaladı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 49 bin lira, 2 airsoft tüfek, pompalı tüfek, tabanca, bu silahlara ait 15 fişek, polis yeleği, 2 telsiz ve 13 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Şüphelilerden İ.C, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken 6 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden B.Ü, B.Ş, İ.B ve A.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, O.Ş. ve M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.