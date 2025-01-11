Bakalit ve termal kağıtların ithalatında gözetim uygulanacak

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bakalit ve termal kağıtların ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 1,5 dolar ve 1,75 dolar olarak belirlendi.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.