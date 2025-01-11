Savcı adayı otel odasında ölü bulundu
Adana'da adliyede görevli Cumhuriyet Savcısı adayı otel odasında tabancayla başından vurularak ölmüş halde bulundu. Sosyal medya hesabından tehditler aldığı yönünde paylaşım yapan savcı adayının intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2025 11:10, Son Güncelleme : 11 Ocak 2025 11:11
Dün saat 22.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesindeki bir otel odasında silah sesi duyan, çalışanlar odayı girdi. İçeri giren çalışanlar, Adana Adliyesinde Cumhuriyet Savcıyı Adayı Mithat Can Yalman'ı (29) başından vurulmuş halde gördü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri savcı adayı Yalman'ın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından savcı adayı Yalman'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.