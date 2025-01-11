Savcı adayı otel odasında ölü bulundu

Dün saat 22.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesindeki bir otel odasında silah sesi duyan, çalışanlar odayı girdi. İçeri giren çalışanlar, Adana Adliyesinde Cumhuriyet Savcıyı Adayı Mithat Can Yalman'ı (29) başından vurulmuş halde gördü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri savcı adayı Yalman'ın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından savcı adayı Yalman'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.