İstanbul'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ile İstihbarat Şube müdürlüklerince, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Polis ekipleri örgüt içinde 'gaybubet' olarak adlandırılan hücre evlerinde kalan şüphelileri tespit etti. Örgüt içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik tespiti yapılan 8 farklı adrese saat 01.00 sıralarında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 4 FETÖ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijitallere el konulurken, şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

BAŞKASI ADINA KİRALANAN EVLERDE KALIYORLAR

Gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelilerinin, yakalanmamak için kendi yöntemlerince tedbir uyguladıkları, bu sebeple firari durumdayken sahte kimlik kullandıkları belirlendi. Kaldıkları evlerin başkaları adına kiraladıkları ve bu evlerde deşifre olmamak amacıyla gruplar halinde kaldıkları öğrenildi.