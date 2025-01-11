Bakanlıktan 2 belediyeye müsilaj cezası!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi Havzası'nda 6-10 Ocak tarihleri arasında yapılan müsilaj denetimlerinde, Tekirdağ ve Balıkesir büyükşehir belediyeleri ile 4 işletmeye toplamda 10,3 milyon TL ceza kesildiğini duyurdu.