Beylikdüzü E-5'te kaza! Makaslayan tır yolu kapattı

İstanbul Beylikdüzü E-5 Haramidere istikametinde saat 10.00 sıralarında seyir halindeki tır, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Tır önce bariyere ardından binek bir araca çarptı.

MAKASLADI, 2 ŞERİDİ KAPATTI

Çarpmanın ardından makaslayan tır, 2 şeridin kapanmasına neden oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken tır yüzünden oluşan trafik polis ekiplerinin müdahalesiyle yeniden açıldı.