Beylikdüzü E-5'te kaza! Makaslayan tır yolu kapattı
Beylikdüzü E-5'te sürücüsünün hakimiyetinden çıkan tır önce bariyere, ardından binek araca çarptı. Kaza sonrası makaslayan tır nedeniyle 2 şerit trafiğe kapandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2025 11:42, Son Güncelleme : 11 Ocak 2025 11:34
İstanbul Beylikdüzü E-5 Haramidere istikametinde saat 10.00 sıralarında seyir halindeki tır, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Tır önce bariyere ardından binek bir araca çarptı.
MAKASLADI, 2 ŞERİDİ KAPATTI
Çarpmanın ardından makaslayan tır, 2 şeridin kapanmasına neden oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken tır yüzünden oluşan trafik polis ekiplerinin müdahalesiyle yeniden açıldı.