Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : CNN Türk
Haber Giriş : 11 Ocak 2025 11:52, Son Güncelleme : 11 Ocak 2025 11:49
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Ekipler, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.