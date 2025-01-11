Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ocak 2025 12:15, Son Güncelleme : 11 Ocak 2025 12:16
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 11, 2025
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız! #MilliSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/lL98P7DF1R